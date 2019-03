“Marciano”, “Monstruoso”, “Fenómeno”. CR7 com o mundo a seus pés

Temos de falar sobre Cristiano Ronaldo (outra vez). CR7 voltou a fazer das suas, a ter um jogo daqueles que - muito se enganem os especialistas - ficará para a História, essa com letra maiúscula, do futebol. No Wanda, o português do costume trucidou os sonhos do Atlético de Madrid com um hat-trick.

Sr. Liga dos Campeões, ele é - mesmo aos 34 anos. Os jornais (e adeptos) estão, mais uma vez, a seus pés. Esta quarta-feira, a panóplia de adjetivos é extensa.

Em Itália: Se “Corriere dello Sport” apelida-o de “Monstruoso”, o “TuttoSport” aponta para fora do planeta Terra e chama-o de “Marciano”. Já a “Gazzeta dello Sport” tem uma interpretação teológica da vitória da Juventus: “Ira de Deus”.

Em Espanha: no passado, CR7 fartou-se de fazer primeiras páginas do “AS”. Talvez tenha sido este mesmo desportivo que começou a trend o “rei da Champions”. Ora bem, esta é a verdade que aparece repetida na primeira página do desportivo esta quarta-feira. Ao mesmo tempo, a “Marca” adota uma interpretação legislativa: “Cristiano impõe a sua lei”, escreve, na primeira página.

Em Portugal: a “Bola”, sem papas na língua e muito orgulho à mistura, escreve que “A Lenda Continua…” O “Record” compromete-se com o português: “CR Sempre”. Por fim, o “Jogo” passa o nome da maior competição europeia para o singular: “A Liga do Campeão”.