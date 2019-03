Ricciardi: “De futebol Varandas percebe bola. Foi estagiar para a direção do Sporting”

José Maria Ricciardi, banqueiro e ex-candidato à liderança do Sporting, dá uma longa entrevista ao “Record” esta quarta-feira. Além de criticar a liderança de Frederico Varandas, Ricciardi nega o episódio relatado por Bruno de Carvalho no livro “Sem Filtro” e ataca ainda o atual treinador do clube de Alvalade. Eis os principais destaques:

O que teria feito diferente na direção (financeira) do Sporting

“Teria feito uma reestruturação que permitisse ter capacidade financeira para lutar pelo título já esta época. Vieram com a conversa de que podíamos ser campeões, depois afinal já era dramático e os colchões da Academia tinham 16 anos. Disseram que o scouting ia ser fantástico, que o Sporting ia ter uma unidade de alto rendimento e no final de contas eu não vejo nada”, disse.

O alegado ajoelhar perante Bruno de Carvalho

“Eu sei lá!? Mas há psiquiatras para falar disso. Eu só me ajoelho perante duas entidades: Deus, porque sou crente, e perante a minha mulher, quando a pedi em casamento. De resto, não me lembro de me ter ajoelhado com ninguém”, conta.

Sobre a presidência de Varandas

“Candidatei-me porque percebi que Frederico Varandas não tinha capacidade para gerir o clube. O dr. Varandas deverá perceber de Medicina; de futebol, finanças e gestão percebe bola! Foi estagiar para a direção do Sporting”, atirou.

Contratar Marcel Keizer foi um erro

“Fomos contratar um treinador que não tem currículo, nunca treinou ninguém a não ser o Ajax durante cinco meses. Os resultados estão à vista. Contratar Marcel Keizer foi um erro total”, disse.

Falta de dinheiro nos cofres do Sporting

“Um clube que não paga um único jogador para trás… Que tem prestações em atraso com o V. Guimarães, o Sp. Braga, o Racing... Só os empresários todos juntos são quase 25 milhões de euros. Um clube destes vai contratar e gastar mais de 10 milhões de euros?!? Para a frente!? Quando não tem um tostão!? Isto só comprova aquilo que estou a dizer: infelizmente, não me enganei sobre o que disse na campanha eleitoral e repeti passado um mês, apesar de toda a gente ter ficado muito incomodada. Vim falar porque me apercebi de que tudo o que tinha dito antes estava a confirmar-se. E nessa altura o dr. Varandas respondeu que problemas financeiros era para o lado que dormia melhor. Agora pergunto-lhe diretamente: continua a dormir bem? Parece-me que não…”, disse.