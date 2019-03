Caso Mayorga. Juventus afasta pré-temporada nos EUA para proteger CR7

A Juventus não quer correr o risco de levar Cristiano Ronaldo até aos Estados Unidos e, assim, abrir uma porta à possibilidade do internacional português ser detido, devido à investigação da alegada violação a Kathryn Mayorga no verão de 2009, escreve o “The New York Times”.

Segundo o jornal norte-americano, a Vecchia Signora, ao contrário do que aconteceu em 2017 e 2018, não jogará a International Champions Cup nos Estados Unidos. A pré-temporada da Juventus será transferida para a Ásia, de forma a proteger Cristiano Ronaldo.

A investigação da alegada violação a Kathryn Mayorga foi reaberta em setembro do ano passado, após a plataforma Football Leaks ter revelado documentos de um acordo financeiro entre a modelo e o jogador.

A Juventus irá, à partida, disputar os jogos da International Champions Cup na Ásia, sendo que China e Singapura se afiguram como os destinos mais prováveis.