Piqué e Xavi foram chamados à seleção da Catalunha. E vão jogar

A independência da Catalunha de Espanha ainda não se deu (nem é certo que se venha a acontecer), mas o futebol - ao nível de seleções - parece estar adiantado em relação à política. Na próxima segunda-feira, a Catalunha irá realizar um jogo amigável com a Venezuela e alguns rostos conhecidos dos espanhóis vão entrar em campo: Piqué e Xavi foram convocados… e aceitaram jogar.

Piqué, jogador do Barcelona, foi alvo de várias críticas, em 2017, por apoiar o referendo à independência da Catalunha; o defesa catalão, de 32 anos, abandonou a seleção espanhola, após o Mundial de 2018. Já Xavi, que deixou a seleção espanhola logo após o final do Mundial 2014, vai realizar o último jogo pela Catalunha (onde já alinhou no passado) e será homenageado.

Marc Bartra, do Betis, Aleix Vidal, do Sevilha, e Bojan Krkic, do Stoke City, também foram convocados e vão jogar sob a tutela de Gerard López. A escolha de jogadores, ao que tudo indica, não foi fácil. Segundo o selecionador catalão, três clubes recusaram a ida de jogadores à seleção - por motivos desportivos.

Um problema… desde 1904

Questões políticas à parte, a seleção da Catalunha existe desde 1904. Ainda assim, não é reconhecida nem pela FIFA nem pela UEFA - motivo pelo qual não pode participar nos Campeonatos do Mundo ou da Europa. Apesar disto, vários jogadores espanhóis já passaram pelo seu plantel: Iniesta, Stoichkov, Neeskens. Mais: entre 2009 e 2013, Cruyff foi selecionador da Catalunha.

A seleção catalã irá jogar com a Venezuela na próxima segunda-feira, dia em que se realizam partidas da qualificação para o Euro 2020. O encontro decorrerá no Estadi Montilivi, em Girona.