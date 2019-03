Sporting quer interdição do Caixa Dragão

Frederico Varandas quer consequências. O presidente do Sporting defende que a agressão a Miguel Albuquerque, diretor geral de modalidades dos leões, no passado fim de semana, no Caixa Dragão, não pode passar impune. Um pedido de desculpas (privado) não basta. Segundo a “Bola” esta quinta-feira, o Sporting quer a interdição do recinto do FC Porto - a punição máxima prevista no regulamento de justiça e disciplina da Federação de Patinagem de Portugal.

“Se o distúrbio der causa a que as pessoas referidas na alínea anterior sejam molestadas, mas não levar à interrupção do jogo ou da prova, nem originar dificuldades especiais ao seu início, reinício ou prosseguimento, os clubes serão punidos com a pena de interdição do seu campo ou considerado como tal, por um a quatro jogos ou provas e/ou multa de 40% a dois salários mínimos nacionais”, lê-se no artigo 83.º do regulamento.

Os leões fizeram, na terça-feira, uma participação disciplinar ao Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal. A queixa, conta o desportivo, está assente em três pressupostos: falta de segurança do recinto; falta de segurança na zona reservado ao Sporting; falta de reação imediata das forças de segurança. No último pilar da queixa, os dirigentes leoninos apontam o facto de os bombeiros terem reagido primeiro do que as forças de segurança como forma de sublinhar a falta de resposta mencionada.

Recorde-se: além de Miguel Albuquerque, também a esposa do dirigente do Sporting foi agredida no Caixa Dragão. Chegaram à internet imagens das nódoas negras de ambos. Incidente ocorreu na bancada vip do pavilhão dos dragões, durante um jogo de hóquei em patins.