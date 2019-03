Caso dos e-mails. Benfica quer levar Rui Pinto a julgamento em Portugal

Rui Pinto chegou na quinta-feira Portugal e o Benfica quer que o pirata informático permaneça por cá, já a pensar no caso dos e-mails. Até agora, o hacker português, um dos principais colaboradores do Football Leaks, tem recusado qualquer envolvimento com a divulgação das mensagens internas dos encarnados. Mas o Benfica não está convencido.

Segundo o “Correio da Manhã” esta sexta-feira, os encarnados vão alegar que o crime de acesso aos e-mails tem de ser julgado no nosso país, porque ao abrigo do artigo 7 do Código Penal entende-se que a consumação se deu em território português.

Por outras palavras: Rui Pinto estava na Hungria quando entrou nos servidores informáticos, mas os danos provocados aos encarnados aconteceram no nosso país.