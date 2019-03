Sporting. Bruno Fernandes pode não recuperar a tempo do clássico para a Taça de Portugal

Bruno Fernandes, médio-mais-que-tudo do Sporting, tem uma rotura muscular na coxa direita e pode não recuperar a tempo do clássico com o Benfica, marcado para o dia 3 de abril e a contar para a Taça de Portugal, avança a “Bola” esta sexta-feira.

Os clínicos dos leões dão como pouco provável a recuperação de Bruno Fernandes a tempo do jogo com o Chaves, a contar para a 1.ª Liga - o que será um problema para Marcel Keizer. O internacional português, que tinha sido convocado por Fernando Santos, foi dispensado da seleção há dois dias, após exames médicos terem revelado a rotura.

Desde o início da temporada, Bruno Fernandes apenas falhou um dos 44 encontros oficiais do Sporting. Tal aconteceu não por vontade própria ou lesão, mas devido à acumulação de amarelos.

O internacional português está a fazer uma época muito acima da média e é, neste momento, contra todas as probabilidades, o melhor marcador dos leões.