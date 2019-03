“Há todo um passado de delinquência ligado a Luís Filipe Vieira”

A eurodeputada pelo PS, Ana Gomes, concede uma longa entrevista ao jornal "Record" deste domingo em que aborda vários temas da atualidade: os Football Leaks, o papel de Rui Pinto, o caso e-toupeira e a direção do Benfica.

Ana Gomes refere que o denunciante português tem razão "em temer pela vida", face à "irracionalidade clubística" que se vive no nosso país, e estranha que o presidente e o clube encarnados nunca tenham sido acusados no âmbito dos casos em que estão envolvidos.

O ópio

“Sim, considero mesmo que o futebol é o ópio do povo. Isto não se passa apenas no nosso país, como o Football Leaks revelou. É um mal global. Isto tem de ser mudado. Nesse sentido, denunciantes como o Rui Pinto fazem um trabalho extraordinariamente importante para a defesa do interesse público, para o combate à criminalidade organizada.”

Temer pela vida

“Ele [Rui Pinto] teme e foi por isso que pediu para não ser extraditado, teme pela própria vida. Sabendo o nível irracional que as paixões clubísticas desencadeiam no nosso país, ainda esta semana vi uma senhora que foi agredida num pavilhão, sabendo que há uma ligação a grupos de crime organizado associados às claques, é evidente que compreendemos que Rui Pinto tem razões para temer pela sua vida.”

E-Toupeira e Apito Dourado

“O que eu percebo do Apito Dourado e o que li sobre ele é que acabou por dar em muito pouco, não obstante ter ficado mais claro que havia uma podridão total nos circuitos do futebol. (...) Não é estranho que crimes graves de uma série de pessoas, como o corruptor do funcionário judicial envolvido que tinha passwords de magistrados para ir ver processos para o dito clube, e depois a direção do clube não ser acusada, estando ela ao corrente?”

Luís Filipe Vieira

“O Benfica é um dos grandes do futebol, o maior do nosso país em número de adeptos e um dos mais envoltos em acusações e em alegações de envolvimento em esquemas de corrupção. (...) Sabemos que o dirigente máximo do clube [Luís Filipe Vieira] está referenciado em várias listas de grandes devedores do país por vários empréstimos não pagos. Há todo um passado de delinquência ligado a essa pessoa.”