Benfica, Sporting e Porto têm 73 jogadores emprestados

Se por alguma razão acontecesse uma tragédia (e esta notícia não tem a pretensão de ser algum tipo de mau agoiro) e os três grandes - Benfica, Sporting e FC Porto - perdessem todos os jogadores dos seus plantéis, estes não seriam obrigados a contratar para voltar a fazer equipa. Bastaria chamar os jogadores emprestados a outros clubes.

De acordo com o “Record” esta segunda-feira, só os três grandes da I Liga têm 73 jogadores emprestados. E os motivos são muitos: idade, falta de espaço ou dar oportunidade a estes de “somarem minutos”, algo que, à partida, não teriam no emblema detentor do passe.

O Sporting é a equipa que tem mais jogadores emprestados: 32. Já o Benfica conta com 21 e o FC Porto com 20.

Dos 73 jogadores emprestados, 31 foram para clubes nacionais – os restantes 42 estão no estrangeiro, espalhados por Inglaterra, Espanha, Itália e Grécia, entre muitos outros países, escreve o desportivo.