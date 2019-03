“As piña coladas ficam por minha conta!” Conor McGregor anuncia fim de carreira

Conor McGregor anunciou, na madrugada desta terça-feira, o ponto final da sua carreira como lutador de Mixed Martial Arts (MMA). O anúncio foi feito através de uma mensagem publicada nas redes sociais. Os motivos desta decisão não foram, contudo, revelados.

Na mensagem publicada no Twitter, o antigo campeão de pesos-leves e pesos-pena da UFC limitou-se a despedir-se dos “antigos companheiros” da modalidade.

“Olá, pessoal. Um rápido anúncio. Decidi retirar-me do desporto formalmente conhecido como ‘Artes Marciais Mistas’, hoje. Desejo bem a todos os meus antigos companheiros que prosseguem na competição. Agora, junto-me aos meus antigos companheiros nesta aventura, já na reforma. As pina coladas ficam por minha conta, rapazes!”, escreveu.

Recorde-se: Conor McGregor não compete formalmente na UFC desde outubro de 2018. No último encontro, foi derrotado por Khabib Nurmagomedov. Após o combate, envolveu-se em confrontos com a comitiva do russo, o que levou a que a organização de MMA lhe aplicasse uma suspensão de seis meses.