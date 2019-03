Irá o Real Madrid pagar 280 milhões de euros por Mbappé? A novela futebolística do próximo verão está aí

Tendo em conta a afluência de notícias sobre o futuro de Kylian Mbappé, é muito provável que o jovem francês venha a ser o principal protagonista de romance futebolístico deste verão. Uma novela que, dizem uns, nunca se concretizará, dizem outros, que pode rebentar com o recorde da transferência de Neymar para o Paris Saint-Germain.

Esta divergência é notória nos desportivos espanhóis esta terça-feira. Enquanto a “Marca” reproduz em primeira página a afirmação de um representante dos merengues que dá a transferência como impossível - “Não faremos nenhuma oferta por Mbappé”, lê-se -, o “AS” relata o plano mirabolante para roubar o francês ao PSG e o valor astronómico que o Real poderá pagar: 280 milhões de euros.

Tendo em conta que ainda é cedo para fazer prognósticos - (poucos acreditariam que Cristiano Ronaldo ia deixar o Real Madrid, no último verão, e mudar-se para Turim, lembremos) -, é importante lembrar que Mbappé mudou-se para o PSG a troco de 180 milhões de euros. Apesar do clube francês (financiado pelo Qatar) precisar de dinheiro, é pouquíssimo provável que deixe sair o jovem francês por menos do que aquilo que pagou.

Há dois anos, Neymar, ao mudar-se do Barcelona para o PSG, rebentou com a fronteira dos 200 milhões de euros pagos por um jogador. Se o número avançado pelo “AS” se concretizar, Mbappé irá ultrapassar o brasileiro por 60 milhões.