BdC queria contratar CR7, gostava de sentar-se num restaurante com JJ e diz que Alcochete não foi o momento mais negro da história do leões

Sonhos, arrependimentos e propaganda. Bruno de Carvalho fala sobre tudo. Em entrevista à revista “Playboy” esta quarta-feira, o ex-presidente do Sporting revela que queria contratar CR7, de forma ao internacional português terminar a carreira nos leões; que se arrepende de ter contratado alguns jogadores e Jorge Jesus, apesar de, como “católico”, a coisa que “mais gostaria da vida” seria sentar-se à mesa de um restaurante com o antigo treinador dos leões. Por fim, defende ainda que o ataque à Academia de Alcochete foi algo hediondo, mas não o pior momento da história do clube de Alvalade.

Que jogador gostaria de ter levado para Alvalade: “Cristiano Ronaldo”

Para o ex-presidente dos leões, Cristiano Ronaldo, prodígio da academia do clube, poderia ter voltado a Alvalade. Se tivesse continuado como líder do Sporting, BdC diz que CR7 teria acabado (ou iria acabar) a sua carreira no clube que o lançou para o mundo. “Há uma coisa que eu digo, não tenho dúvida nenhuma que ele acabaria lá a sua carreira”, afirma.

Que jogadores BdC se arrepende de ter contratado? “Tantos”

“Houve tantos. O Douglas, o André, o Ciani. O Shikabala não foi de todo uma má jogada do Sporting. Primeiro, porque o clube subiu brutalmente em termos de redes sociais e passou a ser muito conhecido no Egipto e depois porque fizemos dinheiro com ele, entre a compra e a venda, por isso não consigo pôr o Shikabala. Markovic, foi um empréstimo, acabou por não resultar. O Joel Campbell, um rapaz extraordinário, ele e o pai, mas acabou por não sair como nós queríamos e com todo o valor que ele tinha. O Barcos, acabou por não resultar minimamente. O Ewerton, não correspondeu àquele Ewerton que já tinha passado pelo futebol português, portanto há vários jogadores que foram surpreendentes pela negativa. Não estou a dizer pelo feitio ou se são boas ou más pessoas, estou a falar em termos de rendimento desportivo”, confessa.

Sobre Jorge Jesus: “A coisa que mais gostaria na vida era de me sentar um dia num restaurante com Jesus”

Há alguns anos, BdC apaixonou-se por Jorge Jesus, foi buscá-lo ao Benfica para liderar o Sporting. Hoje, arrepende-se desta decisão, diz. Quando questionado se um dia seria capaz de almoçar com o treinador português, o ex-presidente dos leões, de forma algo irónica, responde: "Eu sou católico e a coisa que mais gostaria na vida era de me sentar um dia num restaurante com Jesus”, afirma.

“Todos nós alguma vez na vida sentimos que estamos na sua presença, sobretudo quando estamos mais aflitos. Portanto, não tinha problema nenhum de me sentar com Jesus. Com o Jorge Jesus, mais uma vez não guardo nenhum rancor específico, já disse aquilo que acho que ele fez de bem e que acho que ele fez de mal, tenho a certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde nos havemos de cruzar e não haverá nenhum clima de animosidade. Errei na decisão de o contratar, foi claro, tinha tudo para dar certo, fazia muita lógica, estamos a falar de um treinador que era campeão, que era do rival, portanto teve toda a lógica, como global foi um erro, em termos de resultados”, explica.

Ataque à Academia de Alcochete “não foi” o momento mais negro da história do Sporting

Para Bruno de Carvalho, o ataque à Academia “foi bem aproveitado pela oposição que não tinha coragem de dar a cara”.

"Continuo a achar que não foi o momento mais negro da história do Sporting. Para mim o momento mais negro foi o pior ano desportivo de sempre e a falência técnica do Sporting, que caminhava para deixar de ser um dos grandes. Isso para mim acho que foi o período mais negro do Sporting. Aquilo que aconteceu foi um ato hediondo, criminoso, que está a ser julgado. Em Guimarães foi muito pior aquilo que se passou na Academia. Mas Guimarães teve uma sorte grande. Foi um treinador à altura daquilo que lá aconteceu e que não permitiu que escalasse ou que se passasse cá para fora muito daquilo que se passou, mas lá foi muito pior e não foi dada esta propaganda toda, porque eu chamo-lhe propaganda, que foi dada ao Sporting", afirma.