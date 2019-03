Paris Saint-Germain 'namora' Florentino

Há um clube francês enamorado por um jovem jogador do Benfica - o que só pode significar milhões à vista. Florentino, médio encarnado de 19 anos, é cobiçado pelo Paris Saint-Germain, garantem os desportivos franceses. E também os portugueses esta quarta-feira.

Segundo o “Record”, os franceses já abordaram, inclusive, o clube da Luz; o diretor desportivo do PSG, Antero Henrique, avançou recentemente para conversações com o empresário de Florentino, Bruno Carvalho, no sentido de preparar já o terreno para o que pretende que venha a ser uma proposta formal.

Ao que consta, o PSG está disposto a pagar 40 a 50 milhões de euros pelo jovem, valor, ainda assim, abaixo da sua cláusula de rescisão: 60 milhões de euros.

Para tentar convencer Vieira a libertar Florentino, os franceses estão dispostos a incluir um ou mais jogadores dos seus quadros no negócio, de forma a baixar o valor da transferência e respondendo às necessidades possíveis dos encarnados.