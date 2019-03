Bruno Varela sobre João Félix: “Olhando ao mercado, haverá uma equipa que cometerá uma loucura”

Muita coisa mudou no Benfica no último ano, assume Bruno Varela, guarda-redes do Benfica emprestado ao Ajax, em entrevista ao “Record” esta quinta-feira. Saiu Luisão, João Félix afirmou-se no plantel principal e Jonas… bem, Jonas continua a ser um “craque”, não importa a idade.

Varela aponta os encarnados como prováveis vencedores do campeonato e relembra ainda o golo que terá custado o título do ano passado. Eis os principais destaques da entrevista.

O golo de Herrera na Luz, na época passada

“Pelo jogo, pelo minuto, por ser em nossa casa, por todo o contexto. Sabíamos que se ganhássemos tínhamos grandes hipóteses de sermos campeões. E que se perdêssemos ficaria difícil. Era o ano do tão desejado penta... a desilusão foi maior. O momento mais duro da minha curta carreira. Por tudo isto. A mim, depois dos jogos, pela adrenalina, custa-me dormir. Quer ganhemos ou percamos. Fico sempre desperto, mas nesse jogo custou mesmo muito pela desilusão”, diz.

A reforma de Luisão

“Foi complicado. Tenho 24 anos e lembro-me, desde que vim para o Benfica, com 11 anos, de o ver sempre ali. Todas as épocas, ali estava ele. É uma marca do Benfica. Sabíamos que, mais ano menos ano, teria de se retirar. O que mais senti foi a perda de um líder. Era um líder que qualquer equipa gostava de ter”, conta.

Jonas e a idade de um “craque”

“Quando és craque, és craque. O Jonas é diferenciado e o que posso dizer é que, tanto dentro como fora de campo, consegue ser uma pessoa muito contagiante. Tendo ou não problemas físicos será sempre um jogador muito importante. Mesmo de fora, nunca foi de baixar os braços. E é o que está a fazer. Tenho de dar mérito ao Seferovic, que estava praticamente riscado e trabalhava sempre no duro. Quando começa a ter oportunidades, começa a jogar e a marcar”, diz.

Título de campeão à vista?

“Com aquilo que está a jogar e tem jogado desde a chegada do Bruno Lage, a verdade é que o Benfica está a ser a melhor equipa. Teve um deslize com o Belenenses, mas foi fruto de dois erros individuais de dois jogadores muito bons, os quais têm vindo a fazer grandes exibições. São coisas que acontecem. Não vão acontecer dois erros daqueles todos os jogos. Portanto, se continuar a jogar como tem jogado, vai ser difícil alguém pará-lo. Já foi a Alvalade e ao Dragão e fez grandes jogos. Acredito que, se se mantiver assim, já não sai da frente”, diz.

O futuro de João Félix

“Ele tem 19 anos, todos os fins de semana faz grandes exibições. Tem demonstrado que é um dos grandes talentos portugueses. Olhando ao mercado, haverá uma equipa que cometerá essa loucura. O mercado está assim e tem tendência para se aproveitar. O Benfica tem de jogar com isso. Um talento como este, se tiver de sair, pelo menos que saia por valores muito altos”, diz.