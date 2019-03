Florentino Pérez dá cheque de 500 milhões de euros a Zidane

Há uma febre que começou em Espanha mas já parece ter chegado a França.

Com o regresso de Zinedine Zidane ao Real Madrid, muitos são os que pensam que o ex-internacional francês irá rebentar com as finanças do merengues (com o consentimento de Florentino Pérez, claro). O “L’Équipe” anuncia esta quinta-feira em primeira página uma operação “Casino Royal” nos merengues.

Segundo o desportivo, Florentino Pérez deu a Zizou 500 milhões de euros para gastar em contratações - um valor exorbitante, como é evidente.

Este montante será gasto para comprar apenas três jogadores: Kylian Mbappé (do Paris Saint-Germain), Eden Hazard (do Chelsea) e Paul Pogba (do Manchester United).

Para conseguir estes jogadores, Zidane terá de usar o seu charme de antigo melhor jogador do mundo. Os três jogadores em causa já disseram, em vários momentos, que tinham o sonho de jogar pelo Real. E ter admiração pelo técnico.