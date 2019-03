Ex-advogado de Rui Pinto constituído arguido no caso Doyen

Aníbal Pinto, ex-advogado de Rui Pinto, foi constituído arguido no âmbito do “Caso Doyen”. O antigo representante legal do pirata informático é acusado de ter atuado em coautoria com Rui Pinto na tentativa de extorsão ao fundo de investimento maltês.

Segundo o “Correio da Manhã” esta sexta-feira, o Ministério Público e Polícia Judiciária não acreditam que Aníbal Pinto só se encontrou com um representante da Doyen, numa bomba de gasolina em Oeiras, em 2015, para elaborar um contrato que permitisse ao pirata informático ir trabalhar para aquele fundo de investimento.

O ex-advogado de Rui Pinto foi ontem interrogado no DCIAP, mas alegou razões deontológicas para se remeter ao silêncio. Saiu com termo de identidade e residência. “Estou impedido pelo segredo profissional de prestar declarações por factos de que tive conhecimento na qualidade de advogado”, disse ao matutino.

De acordo com a queixa da Doyen, Rui Pinto, que acedera aos servidores do fundo, divulgando na internet contratos de jogadores de futebol, terá exigido “uma doação generosa” para estancar as fugas de informação.