Jogador de hóquei agredido corre risco de perder visão

Sandro Freitas, jogador de hóquei do CF Carvalheiro, foi agredido no rosto, no passado dia 22, por um hoquista do Clube Académico da Feira, Tibério Carvalho, durante um encontro a contar para o campeonato da 3ª Divisão, Zona Norte B. Agora, corre o risco de perder a visão na vista esquerda, avança o “Record” esta sexta-feira.

“A bola não sobe assim tão alto para justificar chegar com o stick à minha cara, que é uma zona proibida no hóquei. Os meus colegas dizem que foi uma agressão. Quero ver as imagens da RTP Madeira e depois vou decidir o que fazer”, disse Sandro Freitas, em declarações ao desportivo.

O atleta insular procura soluções médicas fora da Madeira. “Tenho uma hemorragia interna. Não podem garantir se voltarei a ver. Em Coimbra há um médico que dizem ser o melhor na área, mas nem sequer posso pensar em viajar nos próximos dias”, disse.

Até ao momento, Sandro Freitas não recebeu nenhum telefonema ou mensagem do adversário que o atingiu na cara. “Disse aos meus colegas que não foi de propósito, mas tem fama de ser agressivo. Um colega meu também foi para o hospital, pois abriu-lhe o queixo. Não recebi um telefonema, nem estou à espera sequer de um pedido de desculpas”, contou.