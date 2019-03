Piqué: “Quantas vezes tive sexo este mês? As idas ao Bernabéu contam?”

Gerard Piqué é jogador de futebol, homem de negócios e, talvez, também possa vir a ser humorista no futuro.

Em entrevista ao programa televisivo espanhol “La Resistencia” na quinta-feira, o defesa do Barcelona teve, o que se pode chamar, uma “série de respostas originais”.

A uma pergunta provocatória - Quantas vezes fez sexo este mês? -, Piqué respondeu com pimenta futebolística: “As duas do Bernabéu contam?”. O catalão referia-se assim às duas vitórias do Barcelona em casa do rival Real Madrid.

Já quando questionado sobre quanto dinheiro tem, Piqué não revelou um número. Mas, pelo menos, deixou um clube espanhol a corar de vergonha. “Em património tenho mais do que o orçamento do Espanyol este ano”, atirou.

Após esta primeira resposta, a produção do programa encontrou o valor do orçamento do rival da cidade de Barcelona: 57 milhões de euros. Piqué cravou, então, o golpe fatal: “Não, [o meu património] é muito mais.”