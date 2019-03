“Posso dizer que o Barcelona já garantiu Griezmann”

Antoine Griezmann vai trocar o Atlético de Madrid pelo Barcelona na próxima temporada. Todos os desportivos espanhóis especulam sobre esta saída, mas já há mesmo quem dê garantias que tal vai acontecer.

Em declarações à rádio RMC na quarta-feira, Jérôme Rothen, antigo internacional francês e agora comentador de futebol, garantiu que a transferência já está firmada. “Posso dizer-vos que o Barcelona tem Griezmann garantido”, disse.

“As minhas fontes, que no geral são muito boas, dizem que Griezmann está muito entusiasmado para ir. O Barcelona não pode anunciá-lo agora, mas vão ver que vai fazê-lo em julho”, explicou.

Segundo Rothen, é normal que o negócio esteja a ser tratado com tanta antecipação. “Não vão esperar por junho para iniciar as negociações. Como em todas as transferências, neste momento, fevereiro, março, as coisas põem-se em marcha”, disse.