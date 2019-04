Fisco pediu a Rui Pinto informações sobre Jorge Mendes

Ainda Rui Pinto estava em prisão domiciliária em Budapeste, a Autoridade Tributária portuguesa tentou estabelecer uma colaboração com o pirata informático.

Segundo o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira, o Fisco pretendia saber se Rui Pinto tinha informações sobre empresas sediadas em paraísos fiscais ou sobre transferências bancárias em nome de testas de ferro que pudessem ser úteis às investigações em curso. Um dos alvos era o super-agente Jorge Mendes.

De acordo com o “JN”, o inquérito que corre na Direção de Serviços de Investigação da Fraude e Ações Especiais da AT estará a deparar-se com várias dificuldades para localizar contas em bancos offshore. Recorde-se: o pirata informático assumiu a sua ligação à plataforma Football Leaks e a posse de segredos sobre clubes de futebol e pessoas com importância social económica.

Fonte oficial da Gestifute garantiu ao matutino que Jorge Mendes não tem qualquer problema com o Fisco. A empresa “tem as suas obrigações fiscais em dia, é inspecionada todos os anos e nunca teve nenhum problema com a Autoridade Tributária e assim vai continuar a ser”, disse.