Taarabt: “Se não mudar, atiro-me para debaixo de um carro”

O renascimento de Adel Taarabt, médio-ofensivo do Benfica, e o seu regresso aos relvados (que aconteceu no passado sábado, frente ao Tondela) é uma saga psicológia. Na verdade, Taarabt assinou pelos encarnados em 2015, mas só agora se estreou pela equipa principal.

Quando chegou à Luz, as expectativas em torno do marroquino eram altas. Contudo, algo não correu conforme o previsto - e Taarabt foi-se abaixo. Segundo Ludovic Fattizzo, agente do jogador, quando o conheceu, no Benfica B, o marroquino estava “psicologicamente acabado”.

“Treinava no hotel. Era jogador de futebol dentro do quarto. Estava desfasado do clube, sem qualquer entusiasmo, e insistia que ele tinha de mudar. Ele devia-o ao talento”, revelou o agente, em entrevista ao “Record”.

A mudança para Itália nas últimas duas épocas, a título de empréstimo, foi essencial para o jogador voltar a alinhar os chakras. De acordo com Fattizzo, numa conversa com o treinador do Génova, Ivan Juric, Taarabt pediu confiança: ele precisava de jogar ou abandonava o futebol. “Nesse encontro, o Taarabt pediu confiança e disse que seria outro, caso contrário, atirava-se para debaixo de um carro”, contou Fattizzo.

Taarabt estava realmente motivado e as oportunidades acabaram por surgir. Na última época no Génova, fez 23 jogos, marcou dois golos e perdeu 10 quilos. Agora, é uma das opções de Bruno Lage.