“Chupa, já foste”, disse Gaspar a Rafa

Rafa não ficou enfurecido e acabou expulso por acaso, após o final do clássico desta semana. De acordo com os desportivos nacionais, terão sido as palavras de Bruno Gaspar, e não uma confusão com Borja, a espoletar a raiva do atacante português.

Segundo fonte do clube da Luz, o lateral-direito Bruno Gaspar ao passar a correr na frente de Rafa disse-lhe: “Chupa, filho da p***. Já foste com o c******.”

Após ouvir estas palavras, Rafa saiu disparado na direção do rival e empurrou-o. Hugo Miguel, o juiz da partida que ainda estava presente em campo, interviu e mostrou o cartão vermelho ao jogador do Benfica. Depois, por alguma razão (e confusão), mostrou o amarelo a Borja.

Devido ao cartão, Rafa não poderá alinhar pelo Benfica frente ao Feirense, encontro agendado para domingo.