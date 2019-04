Irá hoje o Benfica pagar 4,5 milhões por Chiquinho?

Se o Benfica quiser recomprar Chiquinho, jogador cedido ao Moreirense no verão passado, vai ter de pagar 4,5 milhões de euros. Mais: só tem até ao final do dia para se decidir. O Krasnodar, atual segundo classificado do campeonato russo, fez chegar uma proposta de 9 milhões de euros ao clube de Moreira de Cónegos, avança a “Bola” esta sexta-feira.

Quando o Benfica vendeu Chiquinho, as águias mantiveram 50% do passe do jogador. De acordo com o que foi contratualizado entre os dois clubes, o Benfica tem de responder se está interessado em recomprar Chiquinho no prazo de 48 horas.

A transferência, em todo o caso, ficará sempre dependente da vontade do jogador, que tem a última palavra.