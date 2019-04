Thuram: “Bonucci diz o que muita gente pensa: os negros merecem o que lhes acontece”

Os insultos racistas que Moise Kean sofreu no último domingo, no jogo entre a Juventus e o Cagliari, continuam a dar que falar. Após ter marcado golo, o avançado decidiu comemorar em frente à claque da equipa adversária, que, durante o encontro, o havia apupado em vários momentos.

Dentro da equipa de Turim, houve quem não defende-se totalmente Kean. Leonardo Bonucci afirmou mesmo: “Eu acho que ele [Kean] teve 50% de culpa, porque não devia comemorar [o golo] diante da claque adversária.”

“Bonucci diz basicamente o que muita gente pensa: que os negros merecem o que acontece com eles. A pergunta correta para Bonucci seria: o que Kean fez para merecer tanto desprezo? [Bonucci] não disse que os adeptos estavam errados. O que fez foi dizer a Kean que ele estava a provocar. A reação de Bonucci é tão violenta quanto os insultos. É como quando uma mulher é violada e algumas pessoas falam sobre a forma como ela estava vestida. Por causa dessas pessoas é que as coisas não vão para frente”, afirma o ex-jogador francês Lilian Thuram, em declarações ao jornal “Le Parisien”.

Segundo Thuram, os comentários de Bonucci foram “vergonhosos”. “Devemos ser claros sobre o racismo. Os jogadores que não sofrem racismo devem estar em solidariedade com seus companheiros. Aquelas vaias representam o desprezo a todas as pessoas, incluindo as crianças, que têm a cor da pele de Kean”, diz.

Bonucci, entretanto, já se veio retratar nas redes sociais. “Após 24 horas, quero esclarecer os meus sentimentos. Ontem entrevistaram-me no final do jogo, e minhas palavras foram claramente mal interpretadas. Horas e anos não seriam suficientes para falar sobre este tema. Condeno todas as formas de racismo e discriminação. Certas atitudes são sempre injustificáveis, e não pode haver mal-entendidos sobre isso”, escreveu no Instagram.