FC Porto: “Bruno Paixão parece ter um problema com a imparcialidade” e deve ser afastado “dos jogos que vão decidir o campeão”

O FC Porto não ficou satisfeito com a prestação de Bruno Paixão, o vídeoárbitro do jogo entre Feirense e Benfica, no encontro de domingo que deu o triunfo aos encarnados por 4-1. Na newsletter “Dragões Diário” desta segunda-feira, o clube acusa o árbitro de “ter um problema com a imparcialidade” e pede mesmo que seja afastado “dos jogos que vão decidir o campeão”.

“Bruno Paixão teve uma carreira de árbitro recheada de decisões insustentáveis e, agora, como VAR, segue a mesma lamentável tradição. Ontem, na Feira, assinalou um penálti a favor do Benfica depois um toque tão levezinho que fez Pizzi cair em câmara lenta, mas fez vista grossa a dois lances na área do Benfica, um deles uma pisadela clara. Já no ano passado, também na Feira, o mesmo VAR deixou passar um penálti claríssimo sobre Marcano. Definitivamente, Bruno Paixão parece ter um problema com a imparcialidade, o que pode e deve afastá-lo dos jogos que vão decidir o campeão”, lê-se na newsletter.