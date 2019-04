Bruno de Carvalho terá utilizado empresa sediada em Cabo Verde para receber luvas

Bruno de Carvalho terá recebido luvas através da empresa Gold Foot CV, Lda, sociedade criada por dois empresários ligados ao ex-presidente dos leões e sediada em Cabo Verde, escreve o “Correio da Manhã” esta terça-feira.

Um dos sócios da empresa é João Cardoso, presidente do Batuque, que assinou o polémico protocolo de prospeção com o ex-presidente do Sporting. O segundo sócio é João Pinheiro, agente mandatado por Bruno de Carvalho para intermediar a transferência de Tanaka, negócio atualmente investigado devido a alegadas comissões pagas ao antigo presidente leonino.

O registo da empresa, ao qual o matutino teve acesso, mostra que esta iniciou atividade em janeiro de 2015. Contudo, fonte das Finanças de Cabo Verde explicou ao “CM” que a sociedade foi criada antes, em março de 2014. Ou seja, três meses antes de Tanaka ter-se mudado para a Alvalade.

Fonte ligada ao negócio garantiu ao jornal que “o empresário João Pinheiro gabou-se de ter uma sociedade em Cabo Verde através da qual ia fazer passar as comissões para Bruno de Carvalho”.