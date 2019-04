Sporting. Empresários avançam para tribunal

O Sporting vive dias de asfixia financeira, mas as empresas que no passado financiaram o clube de Alvalade não querem saber. Várias avançaram, nos últimos dias, com processos litigiosos contra os leões, apesar do prazo de pagamento dos montantes cedidos só expirar no final deste mês, escreve a “Bola” esta quinta-feira.

Neste momento, o Sporting deve cerca de 24,3 milhões de euros. Este valor consta do relatório de contas referente ao primeiro semestre da temporada 2018/2019.

Ao todo, são mais de 31 empresas de agenciamento e representação de jogadores a quem a administração leonina tem dívidas, a maioria delas herdadas da anterior gestão de Bruno de Carvalho.