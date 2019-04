Quem o diz, adversário é: “João Félix vai durar pouco no Benfica. É um talento”

Ontem à noite, João Félix foi dormir sobre uma almofada cheia de elogios. Com uma exibição de sonho frente ao Eintracht Frankfurt, o jovem do Benfica enfiou-se na história do futebol… e na agenda dos grandes tubarões europeus.

Será que o Benfica vai conseguir manter o craque na Luz na próxima época? Eis a questão.

Mesmo estando no lugar de adversário, Gonçalo Paciência, avançado português do Eintracht Frankfurt (e autor de um dos golos dos alemães na partida), não conseguiu fugir ao elogio, quando inquirido sobre o talento de João Félix.

“Vai durar pouco aqui no Benfica. É um talento. Eu já o conhecia, mas toda a gente no nosso balneário ficou maravilhada com ele, porque lá fora não o conheciam tanto”, afirmou.