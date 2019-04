Para ser campeão, Benfica tem de ganhar ao Marítimo, Braga, Portimonense, Rio Ave e Santa Clara. O dizem as estatísticas?

Marítimo, Braga, Portimonense, Rio Ave e Santa Clara. Na prática, são estas as cinco equipas que separam o Benfica da conquista do campeonato. Escusado será dizer, todavia, que qualquer deslize pode ser fatal, tendo em conta que o FC Porto está à perna dos encarnados. Para complicar, os dois grandes ainda estão em competição na Europa - os dragões na Liga dos Campeões, os encarnados na Liga Europa.

Olhando para os resultados da primeira volta do campeonato, o Benfica terá razões para estar preocupado.

A equipa, na altura comandada por Rui Vitória, ganhou ao Marítimo por 1-0, trucidou o Braga com um resultado (astronómico) de 6-2, tropeçou e perdeu por 2-0 com o Portimonense, ganhou ao Rio Ave por 4-2, e, por fim, derrotou o Santa Clara por 2-0.

Na teoria, tendo em conta a atual classificação e registos passados, o Sp. Braga será a equipa que poderá colocar mais dificuldades ao Benfica, fazendo cair o campeonato para o FC Porto. Porém, os “grandes”, não poucas vezes, cometem erros mais graves com as equipas teoricamente mais pequenas. Os resultados da primeira volta espelham isso. E os da segunda também.

Atentemos: depois de ganhar ao FC Porto no estádio do Dragão, o Benfica cedeu um empate frente ao Belenenses (2-2).

Além de fazer figas que Benfica perca pontos no campeonato, o FC Porto, por sua vez, também têm cinco finais pela frente: irá defrontar o Santa Clara, Rio Ave, Desportivo das Aves, Nacional e… Sporting. Na primeira volta, os dragões ganharam todos os encontros, salvo com os leões. Houve um empate a zero em Alvalade.