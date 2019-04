Cañizares: “Bale mete-me nervos porque nem sequer justifica o seu salário”

Gareth Bale é um ponto de interrogação para o Real Madrid (e Zidane). Mesmo depois da saída de Cristiano Ronaldo, o galês não se conseguiu impor na equipa. A porta de saída do Santiago Bernabéu está aberta e, como já é público há algum tempo, anda às turras com a equipa.

Santiago Cañizares, ex-guarda-redes dos merengues, é o último nome a juntar-se ao coro de críticas.

“Mete-me nervos quando um jogador não responde com o rendimento que o seu salário exige – e quando o clube não cumpre nenhum dos objetivos definidos no início da temporada – e alguém do seu staff venha com histórias, a queixar-se”, afirmou, em declarações à rádio “El Larguero”.

Segundo Cañizares, Bale era a grande figura no início da época porque era a única solução que havia para substituir Cristiano Ronaldo. “Mas não conseguiu sequer justificar o seu salário. Não deu os mínimos”, disse.