Caso dos e-mails. Francisco J. Marques diz ser jornalista e que foi nessa qualidade profissional que divulgou mensagens do Benfica

Ouvido no âmbito do caso dos e-mails, Francisco J. Marques, responsável de comunicação do FC Porto, afirmou ser jornalista e que foi nessa qualidade profissional que revelou as mensagens internas dos encarnados. Mais: Marques assegurou ainda que os dragões não tinham conhecimento dos e-mails que divulgava no seu programa no Porto Canal, avança o “Correio da Manhã” esta terça-feira.

O juiz que assentou o testemunho questionou ativamente a narrativa que o representante do FC Porto foi passando. “Escusa de fazer de nós parvos”, chegou a afirmar, revela o matutino.

Durante a audição, o diretor de comunicação do FC Porto Francisco insistiu que divulgou os e-mails como profissional de informação e não como empregado portista. Mais uma vez, o juiz chamou Marques à atenção: o programa em causa é de comentário desportivo, não de informação.

“O facto de não estar a insistir consigo em algumas coisas não quer dizer que esteja convencido do que está para aí a dizer”, disse.

Segundo o “CM”, Francisco J. Marques, que só foi arrolado a final, pelo próprio FC Porto, saiu visivelmente irritado da sala de audiências, onde falou durante várias horas.