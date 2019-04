Diogo Faria diz que FC Porto não tinha conhecimento de e-mails do Benfica

Ouvido no âmbito do caso dos e-mails, Diogo Faria afirmou em tribunal que Francisco J. Marques viu nele competências para analisar as mensagens dos encarnados. Mais: o FC Porto não teria conhecimento das mensagens do Benfica, garantiu. Esta notícia é avançada pelo “Correio da Manhã” esta terça-feira.

“A análise dos mails foi trabalho executado exclusivamente por mim e por Francisco J. Marques. Éramos os únicos com acesso ao computador em que estavam os dados”, disse.

Segundo Faria, por estar em causa informação delicada e sensível, não foram incluídas mais pessoas na equipa.

“Os ficheiros estavam armazenados fora da rede do FCP. O computador Mac era desligado do sistema do FCP e servia exclusivamente para guardar aquela informação. O computador nunca se ligou à rede informática e não era utilizado para mais coisas”, afirmou.