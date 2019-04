Francisco J. Marques: testemunho de Cássio deve levar à “despromoção do Benfica”

Para Francisco J. Marques, responsável de comunicação do FC Porto, a confirmação feita à PJ pelo antigo guarda-redes do Rio Ave, Cássio, de que foi abordado por César Boaventura para facilitar num jogo frente ao Benfica, por 60 mil euros, deve trazer consequências: a despromoção do Benfica.

“Isto tem que ter consequências muito sérias, eu não vejo outras que não seja a despromoção do Benfica, não vejo outras”, frisou Francisco J. Marques, na última edição do programa “Universo Porto da Bancada”, no Porto Canal.

Segundo o responsável dos dragões, as declarações de Cássio são prova da adulteração que "o Benfica trouxe para o futebol português nos últimos anos". “O tetracampeonato está ferido de morte com estas coisas, porque este não é o único caso”, atirou.

“Cássio foi ouvido por dois investigadores da PJ e por uma das procuradoras da Polícia Especial, criada em abril do ano passado para investigar os casos de corrupção no futebol. Perguntaram-lhe se tinha algo contra o César Boaventura e contra o Paulo Gonçalves. Ou seja, o Paulo Gonçalves também está a ser investigado nisto. Acho perfeitamente natural que lhe perguntem se conhece o Paulo Gonçalves ou se tem algo contra ele. O que me surpreende é que não se tenha perguntado ao Cássio se conhece e tem algo contra o Luís Filipe Vieira”, afirmou ainda Francisco J. Marques.