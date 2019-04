O sonho morreu em Turim. “Os netos de Crujff”, “Apocalipse” e “Fim de percurso”, escrevem os desportivos

Ao mesmo tempo que há um conto de fadas a ser escrito em holandês, há um pesadelo italiano que acabou de consumar-se.

Na terça-feira à noite, o Ajax empurrou a Juventus para fora da Liga dos Campeões, tal como já havia feito com o Real Madrid. E foi assim, irão escrever alguns analistas desportivos daqui a alguns meses, que Cristiano Ronaldo perdeu o sonho de conquistar a sexta bola de ouro esta época.

As primeiras páginas dos jornais desportivos esta quarta-feira espelham o espanto e o desalento: são agridoces. Em Portugal, a “Bola” assinala o feito do Ajax com a manchete: “Os netos de Crujff. Desde 2010 que CR7 não ficava de fora das meias-finais da Champions”.

Em Itália, o “Corriere dello Sport” decreta “Apocalipse” em Turim; a Liga dos Campeões continuará a ser uma “obsessão infinita” para a Juventus.

A “Gazzetta dello Sport”, por sua vez, aponta “Fim de Percurso” para Juventus. Allegri apupado pelos adeptos, após a derrota.

Já no “Tuttosport” aparece a garantia do treinador da Juventus: “Eu fico”.