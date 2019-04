Quando 812 milhões são poucos para ganhar a Champions

Desde que saiu do Barcelona, Josep Guardiola viu o seu “mojo” para títulos europeus a cair a pique. E, desde então, nunca mais recuperou.

Passou pelo Bayern Munique, gastou 210 milhões de euros em reforços, mas nada. Em Inglaterra, onde comanda o Manchester City há três temporadas, já estourou 608 milhões de euros… mas também ficou aquém do esperado. Ao todo, nota o desportivo a “Marca” esta quinta-feira, 820 milhões de euros não foram suficientes para Guardiola voltar a conquistar o maior título da Europa.

Logo na sua primeira temporada no City, Guardiola gastou 213 milhões de euros na contratação de jogadores como John Stones, Gabriel Jesús ou Gündogan. Porém, na Champions, caiu nos oitavos de final, diante do Monaco. Já no ano seguinte, voaram mais 317,5 milhões de euros dos cofres dos citizens: assim chegaram Bernardo Silva, Ederson, Kyle Walker, Mendy e Danilo. O Liverpool, contudo, atropelou a equipa de Guardiola nos quartos-de-final.

Esta época, Guardiola gastou mais 77 milhões de euros em reforços… mas a história voltou a repetir-se.Na quarta-feira à noite, o City foi eliminado da Champions nos quartos-de-final da competição pelo Tottenham. “Foi uma derrota cruel”, admitiu Guardiola, em declarações ao jornalistas no final do encontro.

Note-se: desde que assumiu a liderança da equipa britânica, Guardiola nunca foi além dos quartos.

Os citizens ganharam por 4-3 o jogo de ontem, mas o somatório de golos das duas mãos caiu a favor do rival britânico.