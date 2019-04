Son marcou dois golos ao City, celebrou e soube da péssima notícia na flash: “Não sabia que tinha sido suspenso”

Son Heung-min, jogador do Tottenham, foi apanhado de surpresa por um jornalista, após o final do encontro da Champions que terminou com eliminação do Manchester City (4-4, nas duas mãos, vantagem para os golos marcados fora de casa). O sul-coreano - uma das vedetas do jogo, ao marcar dois golos - não sabia que não ia jogar na primeira mão das meias-finais frente ao Ajax, devido à acumulação de amarelos.

Perto do final da primeira parte do encontro, Heung-min viu o cartão amarelo devido a uma falta sobre Kevin De Bruyne. Mas algum tipo de lapso mental terá feito o sul-coreano saltar o facto que tinha, assim, ficado suspenso do próximo jogo da Champions.

Questionado por um jornalista alemão sobre como se sentia com a ideia de não ir alinhar no primeiro jogo com o Ajax, o rosto do jogador contorceu-se com espanto. “Eu não sabia”, admitiu.