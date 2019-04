“Alguns jogadores dão menos com Ronaldo, sofrem com ele. Dybala é um deles”

De quem é a culpa da eliminação da Juventus da Liga dos Campeões? Cristiano Ronaldo, diz Marco Tardelli, médio da Juventus durante nove épocas.

“A Juventus precisa de trabalhar na gestão do plantel. Ronaldo talvez tenha jogado demais este ano, mas é ele quem impõe isso. Contra o Ajax podia ter feito ainda mais. Acredito que alguns jogadores dão menos com Ronaldo, sofrem com ele, inconscientemente. Dybala é um deles”, disse Tardelli, em declarações à “Rai Sport”.

A equipa de Turim perdeu a eliminatória com o Ajax, por 2-3 (no conjunto das duas mãos), sendo que ambos os golos da Juve pertenceram ao avançado português.