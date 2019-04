Ninguém quer Gareth Bale

Se Florentino Pérez pudesse despachar Gareth Bale, despachava. O problema é que ninguém está interessado em comprar o galês, escreve o desportivo “Marca” esta segunda-feira. Há alguns meses, o presidente do Real fez chegar ao mercado a intenção de vender o jogador, mas não chegou a Madrid nenhuma oferta.

Por sua vez, os adeptos merengues estão mesmo hostis para com o jogador. No domingo, Bale começou o encontro diante do Atlético de Bilbao como suplente. Quando Zidane o mandou entrar em campo, na segunda parte, o avançado foi assobiado assim que pisou o relvado. “Teve uma oportunidade para fazer golo e gostava que o tivesse feito. Não vou falar no resto. Mas não entendo [assobios a Bale e aplausos a Isco]”, disse Zidane, já no final do encontro.

Bale chegou ao Real Madrid em 2013, recorde-se. O galês era visto então por Florentino Pérez como o sucessor de Cristiano Ronaldo. Porém, nunca conseguiu ocupar o espaço do português - nem esta época, quando CR7 já não faz parte do plantel dos merengues, conseguiu afirmar-se.

Além do histórico de problemas dentro de balneário de Bale, há, escreve o desportivo, outro motivo a afastar potenciais interessados: em seis anos, o galês esteve lesionado 29 vezes. Ao todo, perdeu 86 jogos pelos merengues, só disputou 53,4% dos minutos que o Real Madrid jogou.

Em média, Bale perdeu um em cada três encontros do Real devido a estar lesionado - jogou em 228 em 341.