Renato Sanches: “Tenho de jogar mais, cinco minutos não chegam”

No futebol português, o caso de jogadores que tinham tudo para conquistar os relvados do mundo, mas falharam, poderá um dia ficar conhecido como a parábola de Fábio Paím. E Renato Sanches quer fugir a todo o custo de um destino trágico semelhante. O jovem português, que saiu do Benfica no verão de 2016, ainda esperneia por encontrar o seu espaço no Bayern Munique.

Sanches quer jogar. Seja onde for. Em declarações ao jornal “Bild”, o português falou sobre o seu futuro. “Tenho de jogar mais, cinco minutos não chegam. O empréstimo pode ser uma opção, a venda também, não sei. Temos mais um mês pela frente e vamos ver o que é melhor para mim. O que eu quero é jogar, seja em Inglaterra, Espanha ou Portugal”, disse.

Os números da presente temporada não agradam a Renato Sanches: só alinhou em 23 jogos, fez um golo (frente ao Benfica, ironia das ironias), três assistências. Ao todo, teve apenas 730 minutos em campo.

“Jogar é que eu mais gosto de fazer. Faço o meu melhor em todos os treinos. O treinador sabe disso e os meus colegas também. Tenho que estar sempre pronto. Tenho confiança e jogarei se tiver oportunidade”, garantiu.