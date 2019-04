BdC pede AG, apoiantes pedem AG, Varandas pede tempo para pagar

O estado das finanças do Sporting e a divulgação da auditoria da Baker Tilly estão a criar ondas em Alvalade.

Bruno de Carvalho, Alexandre Godinho, Fernando Carvalho e João Trindade enviaram na segunda-feira uma carta ao presidente da mesa da assembleia geral da Sporting SAD, Bernardo Ayala, na qual solicitam a realização de uma reunião magna, revela o “Record” esta terça-feira.

A missiva exige ainda que “quer o acionista maioritário Sporting Clube de Portugal, quer os acionistas minoritários” possam “ser esclarecidos de todas as situações e motivações que levaram à divulgação” do relatório da auditoria de gestão do mandato anterior, “assim como da sua verdadeira natureza”, conta o desportivo.

Bruno de Carvalho não está sozinho nesta demanda, é de notar.

Um grupo de apoiantes do ex-presidente dos leões também enviou uma carta a Rogério Alves, presidente da Mesa da AG do Sporting, a pedir a marcação de uma Assembleia Geral “para analisar os casos recentes do clube e amnistia para todos os sócios suspensos involuntariamente ou expulsos”.

Varandas ataca… dívidas

De acordo com o “Record”, a Sporting SAD já iniciou o processo de regularização de dívidas com os agentes de jogadores, que, a 31 de dezembro de 2018, ascendiam a 24,3 milhões de euros.

Têm sido estabelecidos acordos com os credores, que poderão começar a receber, de forma faseada, aquilo que lhes é devido já a partir do próximo mês de maio.