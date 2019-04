Nem com Solskjaer o United pacifica: jogadores em motim no balneário

Talvez a culpa não fosse toda de Mourinho. Porventura o balneário do Manchester United é mesmo complicado, tem demasiados egos para domar.

O período de sonho de Solskjaer nos red devils já acabou e teve um percalço grave no último fim de semana: o United perdeu por 4-0 com o Everton de Marco Silva. Foi a quarta derrota seguida da equipa britânica.

O Manchester United corre agora o risco de acabar a Premier League fora dos primeiros quatro lugares cimeiros - um golpe fatal à moral da equipa -, o que implicaria ficar fora da Champions.

Após a derrota diante do Everton, jogadores e equipa técnica estiveram reunidos mais de meia hora no balneário a discutir. Segundo o “Daily Mail”, deu-se um motim no balneário de Solskjaer… e a conversa decorreu em tom de gritaria. Quem passasse nos corredores que davam acesso ao balneário, ouvia os gritos que vinha de lá de dentro.

“Deixamos os treinador falar, a equipa técnica falar e eles disseram a verdade”, disse Pogba, em declarações à “Sky Sports” na segunda-feira.

Segundo o “Guardian” esta terça-feira, caso o United falhe a classificação para a Liga dos Campeões esta época, alguns dos seus principais jogadores podem sair. O matutino britânico adianta os nomes de David de Gea, Paul Pogba e Romelu Lukaku.

Estes três jogadores são cobiçados por vários grandes internacionais. Pogba é um dos alvos da Juventus (equipa pela qual já alinhou no passado) e do Barcelona. Já de Gea está em final de contrato; a renovação poderá estar dependente das ambições europeias do United para o próximo ano.