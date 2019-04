Rúben Dias faz falta sobre Fransérgio? Esgaio faz falta para penálti? João Félix devia ter sido expulso? O que dizem os especialistas

O Benfica ganhou ao Sp. Braga - por 4-1 - e está cada vez mais próximo do título, após o deslize do FC Porto. Tiago Martins, o juiz da partida, cometeu alguns erros graves em momentos decisivos do encontro, segundo os especialistas em arbitragem. “Jogo com muitos lances de difícil avaliação nas áreas. Uns mais claros e consensuais do que outros, mas em todos se aceita a decisão tomada. Expulsão por efetuar impede nota superior”, avalia Jorge Faustino, no “Record”.

Minuto 32. Rúben Dias faz falta sobre Fransérgio?

“Penálti bem assinalado. Rúben Dias quis jogar a bola, por isso foi punido com amarelo, não conseguiu e derrubou o adversário”, defende José Leirós, no “Jogo”.

“Rúben Dias tenta tirar a bola a Fransérgio dentro da área e derruba o avançado tocando-lhe no joelho. Penálti prontamente assinalado e cartão amarelo ao infrator. Boa decisão do árbitro numa jogada onde Seferovic tenta simular uma falta, acabando por perder a bola sem infração”, escreve Marco Ferreira, no “Record”.

Minuto 57. Bem assinalado penálti de Esgaio sobre João Félix?

“João Félix faz a rotação, toca no jogador do Braga e impede-o de jogar a bola, pelo que deveria ter sido falta assinalada ao jogador do Benfica. Onde estava o VAR? Também é erro deste”, escreve Fortunato Azevedo, em concordância com os outros dois especialistas em arbitragem do “Jogo”.

“João Félix conseguiu ganhar a frente do lance a Ricardo Esgaio. O defesa do Braga, ao tentar chegar à bola, parece ter tocado na base do pé esquerdo do benfiquista. Apesar do exagero na queda, aceita-se o penálti”, defende Jorge Faustino, no “Record”.

Minuto 62. João Félix devia ter visto o segundo amarelo por falta sobre Pablo?

“João Félix fez movimento faltoso idêntico ao que lhe valeu amarelo e àquele em que arrancou um penálti indevido. Impunha-se amarelo e vermelho”, aponta Jorge Coroado, no “Jogo”.

“João Félix, ao tentar jogar a bola, pisou o tornozelo de Pablo de forma negligente. Falta foi bem sancionada mas ficou por exibir um (segundo) cartão amarelo ao atacante do Benfica”, defende Jorge Faustino, no “Record”.