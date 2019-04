A "fórmula mágica" do Benfica ao intervalo, por Rui Costa: "Estão com medo mas é de ganhar"

A história é contada na edição desta terça-feira do jornal "Record": ao intervalo do Sporting de Braga-Benfica, Bruno Lage perguntou ao balneário o que se passava, dada a parca produção de alguns elementos. O treinador questionou se havia medo de perder o jogo... e a resposta terá mesmo sido dada por Rui Costa.

"Estão com medo mas é de ganhar", atirou então o diretor benfiquista, citado pelo "Record".

O abanão de Costa e Lage surgiu para retirar pressão ao plantel e, pelos vistos, funcionou, com a segunda parte benfiquista a ser superior à primeira.

No final do jogo, ainda segundo o jornal, Bruno Lage terá mesmo agradecido aos jogadores pela sua postura na segunda parte, frisando que, para conquistar o campeonato, será necessário saber gerir muito bem as emoções em campo.

O Benfica é líder da Liga NOS, com 78 pontos, mais dois do que o FC Porto, quando faltam apenas três jogos para o final da prova.