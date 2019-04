City pode dar €70 milhões por Bruno Fernandes

Pep Guardiola quer Bruno Fernandes no plantel do Manchester City. O médio do Sporting, cobiçado por muitos grandes europeus, está a fazer uma época de sonho no Sporting e é muito provável que abandone Alvalade no final da época, escreve “A Bola” esta terça-feira.

Para garantir Bruno Fernandes, o City estará disposto a abrir os cordões à bolsa: 70 milhões de euros, eis o valor que é falado. Recorde-se: a cláusula de rescisão de Bruno Fernandes é de 35 milhões de euros, ou seja, o clube britânico está disposto a duplicar o seu valor.

Hugo Viana, diretor de futebol dos leões, estará em Inglaterra a negociar a transferência, conta o desportivo.

É muito pouco provável que Bruno Fernandes fique mais alguma época no Sporting. Para além do rendimento extraordinário que teve neste último ano, o clube de Alvalade vive um momento financeiro crítico. A venda do médio poderá vir a aliviar a asfixia monetária do clube.

Bruno Fernandes tem contrato com o Sporting até 2023, ocupando atualmente o primeiro lugar na lista dos médios mais goleadores da Europa, no século XXI, com 28 golos marcados na presente época.