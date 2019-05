Jonas prepara adeus

A decisão já estará praticamente tomada: Jonas deverá despedir-se dos relvados no final da temporada, caso o Benfica seja campeão. A informação é avançada pela edição desta quarta-feira do diário "Record", que frisa que o avançado brasileiro já terá mesmo falado com vários colegas do balneário sobre as suas intenções.

A possibilidade de abandonar a carreira é algo que tem estado na cabeça do atacante, que leva 136 golos pelo Benfica em 180 jogos oficiais, já desde o início da temporada, devido aos problemas de costas que não têm deixado Jonas competir com consistência e ao mais alto nível.

A intervenção de Bruno Lage terá sido no entanto essencial: terá sido o treinador português a convencer Jonas a continuar mais uma época.

Mas agora, diz o "Record", a decisão parece tomada, ajudando, claro, a possibilidade que tem de acabar a carreira ainda a jogar com alguma regularidade e como campeão pelo Benfica.