Qatar parece querer fechar a torneira à experiência PSG

A miragem de um futebol financiado à distância, em que grandes investimentos representem grandes conquistas, parece estar a desvanecer-se. O Qatar, um dos países que mais dinheiro injetou no futebol europeu nos últimos anos, parece querer fechar a torneira dos petro-dólares (e petro-euros). Eis caso problemático do Paris Saint-Germain.

Conforme lembra o jornal “Le Parisien” esta quinta-feira, foi já há oito anos que Doha pôs os olhos na principal equipa de Paris. Desde então, o PSG não foi além dos títulos internos, conquistou zero Ligas dos Campeões. Isto, mesmo depois das contratações astronómicas de Neymar e Mbappé.

A equipa parisiense entrou no léxico dos grandes europeus, mas está ainda muito longe de conquistar o seu lugar no topo da lista dos tubarões. Mais: apesar do investimento avultado no PSG, o desconforto com a origem do dinheiro e as queixas de quebra do fair-play financeiro têm também atacado o ego do Qatar. Falta reconhecimento, queixam-se os investidores árabes.

Nasser al-Khelaifi já afirmou várias vezes publicamente que sem Neymar e Mbappé, Mediapro não teria pago 1150 mil milhões de dólares pelos direitos de transmissão do campeonato francês entre 2020 e 2024.

Desde 2011, o PSG pagou mais de mil milhões de euros em impostos. Dito de outra forma: o PSG paga mais impostos sobre salários do que todos os clubes alemães, italianos e espanhóis da primeira divisão juntos.