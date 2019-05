FC Porto, Real Madrid, Bayern Munique... Juventus? O futuro de James Rodríguez

James Rodríguez não vai ficar na Alemanha na próxima época, nem regressará para Madrid, escreve a “Marca” esta sexta-feira. O destino do colombiano, que passou pelo FC Porto, pode ser Itália, mais particularmente a Juventus.

Segundo o desportivo espanhol, o Bayern Munique já decidiu não acionar a cláusula de compra, que expira a 15 de junho, fixada nos 42 milhões de euros. Ao mesmo tempo, também Zidane não conta com James para o futuro. Ou seja, Florentino Pérez deverá vender o colombiano.

Em Itália, existem rumores que a equipa de Turim esteja a ponderar comprar James Rodríguez. Jorge Mendes, o super-agente português, já terá apresentado à direção da Juventus a possibilidade de compra do avançado.

Com Mandzukic em queda dentro do plantel, James é visto como um bom reforço para acompanhar Cristiano Ronaldo do ataque.