Mourinho: “Há antigos jogadores fantásticos à frente do ecrã. Mas quando vão treinar equipas, passados dois meses, adeus”

Mandar bitaites sobre o que se passa em campo é muito diferente de estar no banco e ter de comandar uma equipa. José Mourinho, enquanto foi treinador do Manchester United (mas não só), teve de lidar muitas vezes com este problema em particular - mesmo de nomes queridos dos red devils.

“Uma coisa é estar em frente a um ecrã, a analisar o jogo, e a dizer ‘eu vou tirar aquele e colocar aquele’”, outra é estar ao nível do campo, atirou Mourinho, em declarações à “RT Sport” na quinta-feira.

Gary Neville e Paul Scholes fartaram-se de criticar as decisões do Special One, mas, quando confrontados com o desafio do treinador português, caíram rapidamente. Existe uma grande distância entre a teoria e a prática, é claro.

Paul Scholes só durou um mês à frente do Oldham no início deste ano; Gary Neville experimentou o comando do Valencia em 2016, mas foi dispensado rapidamente.

“A experiência de estar ali [a comentar na televisão], que nós temos em Inglaterra, antigos grandes jogadores, fantásticos à frente do ecrã, [não é real]. Eles vão treinar equipas e passados dois meses, adeus. Vamos voltar para casa porque isto não é certo para nós”, disse Mourinho.

“Há uma parte de orientar equipas que as pessoas esquecem-se por vezes, até alguns dos maiores comentadores esquecem-se, é que tens de nascer com algum talento”, afirmou.