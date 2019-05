Gary Neville: “Não há nada de que goste nesta equipa do United. São simplesmente horríveis”

O Manchester United pós-Mourinho tem-se mostrado tão desastroso como já o era no início da época. A miragem do milagre de Solskjaer desvaneceu-se. E há quem já não tenha paciência para mais resultados desastrosos.

No último fim-de-semana, os red devils empataram a uma bola com o Huddersfield, o último classificado da Premier League. Após o encontro, Gary Neville, jogador histórico do United que hoje dedica-se ao comentário desportivo, perdeu a cabeça.

Em declarações à “Sky Sports”, afirmou: “Não há nada de que goste nesta equipa do United. São simplesmente horríveis. É um grupo de pessoas abatidas. O Luke Shaw não sabe se tem de usar o pé esquerdo ou o direito. O Solskjaer ri-se para eles, são maus a esse ponto.”

“É o Huddersfield Town, que teve dificuldades toda a época. Esta equipa do Huddersfield não tem tanta qualidade, mas gosto muito mais de os ver do que àqueles com as camisolas encarnadas, para ser sincero. Ao menos consegues identificar-te com eles”, atirou.