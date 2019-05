Sá Pinto: “Marcel Keizer está fazer um bom trabalho e merece continuar”

Com o Sporting a golear, a superar as expectativas de uma época que se previa complicadíssima, muitos são aqueles que estão rendidos ao trabalho feito por Marcel Keizer, desde que chegou a Alvalade.

Sob o comando do treinador holandês, desconhecido para a grande maioria dos adeptos dos leões, o Sporting conquistou a Taça da Liga, já garantiu o terceiro lugar do campeonato e ainda vai regressar ao Jamor esta época para atacar a Taça de Portugal. É normal, por isso, que surjam apelos à continuidade de Keizer.

Ricardo Sá Pinto, jogador histórico dos leões e antigo treinador do clube, foi apanhado de surpresa no domingo no Estoril Open e deixou elogios ao treinador holandês. “Acho que Marcel Keizer tem condições para continuar. Está a fazer um bom trabalho e merece continuar. Não é fácil, logicamente, para um treinador estrangeiro chegar, adaptar-se e ter resultados, nomeadamente no Sporting”, afirmou.

“No futebol tudo é possível. Nesta altura, há dois grandes candidatos [Benfica e FC Porto] ao título de campeão nacional e tudo é possível. O Sporting já garantiu o terceiro lugar, já ganhou a Taça da Liga e ainda pode também vencer a Taça de Portugal”, afirmou o técnico português, que, esta época, orientou o Légia de Varsóvia.